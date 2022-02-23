Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель наголосив, що "визнання" є незаконним та неприйнятним. Це порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

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Що передбачають санкції ЄС

Обмеження застосували проти 351 депутата російської Думи, а також 27 високопосадовців та організацій, які мають стосунок до окупованих територій. Мовиться про урядовців, банки, бізнесменів чи олігархів, які фінансують бойовиків, а також військових, які там воюють.

Санкції включають:

замороження активів,

заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам,

заборону на поїздки в ЄС або транзит через цю територію.

Економічні санкції для бойовиків

ЄС заборонив ввезення товарів з окупованих Донецької та Луганської областей,

обмеження наклали на торгівлю та інвестиції, пов'язані з окремими галузями економіки,

заборонили надавати туристичні послуги та експортувати окремі товари й технології.

Також запровадили санкції щодо держборгу Росії, обмеживши доступ до ринків капіталу та фінансових ринків ЄС.

Інші санкції проти Росії

Весь цивілізований світ засудив рішення Путіна про "визнання" фейкових республік. Міжнародна спільнота відповіла санкціями.

Із 23 лютого набули чинності санкції США проти російських еліт та їхніх родин. Вашингтон теж запровадив обмеження проти суверенного боргу Росії, створення яких скоординували з союзниками і партнерами.

У Білому домі опублікували повний список санкцій проти Росії, під які потрапили банки, діти чиновників та футбольний клуб ЦСКА.

Велика Британія також підготувала санкції проти чиновників, які голосували за "визнання", а Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".



Санкції за "визнання" бойовиків / Інфографіка 24 каналу