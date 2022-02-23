Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель подчеркнул, что "признание" является незаконным и неприемлемым. Это нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Что предусматривают санкции ЕС

Ограничения применили против 351 депутата российской Думы, а также 27 высокопоставленных должностных лиц и организаций, имеющих отношение к оккупированным территориям. Речь идет о чиновниках, банках, бизнесменах или олигархах, финансирующих боевиков, а также военных, там воюющих.

Санкции включают:

замораживание активов,

запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам,

запрет на поездки в ЕС или транзит через эту территорию.

Экономические санкции для боевиков

ЕС запретил ввоз товаров из оккупированных Донецкой и Луганской областей,

ограничения наложились на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики,

запретили оказывать туристические услуги и экспортировать отдельные товары и технологии.

Также ввели санкции по госдолгу России, ограничив доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Остальные санкции против России

Весь цивилизованный мир осудил решение Путина о "признании" фейковых республик. Международное сообщество ответило санкциями.

С 23 февраля вступили в силу санкции США против российских элит и их семей. Вашингтон тоже ввел ограничения против суверенного долга России, создание которых было скоординировано с союзниками и партнерами.

В Белом доме опубликован полный список санкций против России, под которые попали банки, дети чиновников и футбольный клуб ЦСКА.

Великобритания также подготовила санкции против голосовавших за "признание" чиновников, а Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Санкции за "признание" боевиков / Инфографика 24 канала