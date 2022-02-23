Пакет соответствующих санкций раскритиковали, прежде всего, за ограничения в размере. А также за то, что они не будут разрушительными для России.
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Санкции США не разрушат экономику России
Якобы Байден должен был ввести ограничения, которые бы повредили российские банки, отрезали их финансовые операции от глобальной экономики и повлияли лично на главу Кремля.
Вместо этого Соединенные Штаты Америки якобы договорились о скромном первом транше санкций. Они вряд ли могут оказать влияние на разрушение экономики России.
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Санкции Байдена – постепенные
Инвесторы считают санкции президента США постепенными. Это утверждает и старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан О'Тул.
Решения Байдена раскритиковали республиканцы и демократы. Первые считают, что соответствующие ограничения – неэффективные полумеры.
Сенатор США от Нью-Джерси Боб Менендес не уверен, что санкции, принятые Байденом, повлияют на Россию. Поэтому сложно спрогнозировать, что ждать дальше.
Санкции США против России: что известно
- С 23 февраля вступают в силу санкции США против российских элит и их семей.
- Соединенные Штаты Америки также ввели санкции против суверенного долга России, создание которых скоординировали с союзниками и партнерами.
- Американский лидер подчеркнул, что государство-агрессор почувствует всю "боль" таких ограничений.
- В Белом доме опубликован полный список санкций против России, под которые попали банки, дети чиновников и футбольный клуб ЦСКА.
- Отметим, что Верховная Рада призвала международных партнеров ввести жесткие ограничения против России, в частности, из-за признания боевиков.
Санкции против России / Инфографика 24 канала