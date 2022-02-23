24 канал напоминает: ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отменил и встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Все это – после признания Россией псевдореспублик на оккупированных украинских землях Донбасса.

Тем временем Байден встретился с Кулебой: Белый дом и МИД рассказали подробности встречи

Байден не будет встречаться с Путиным

Саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина мог состояться после согласования программы на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Тони Блинкена 24 февраля.

Однако этой встречи не будет.

Как сказал Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в этом больше "нет смысла".

Ведь Россия "разрушила 30 лет дипломатии", признав формирования боевиков на оккупированном украинском Донбассе.

Следовательно, и встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным больше не в планах – она не лежит "на столе" в Белом доме. Об этом на пресс-конференции 22 февраля сообщила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.

Дипломатия не может быть успешной, если Россия не сменит курс. Для него (господина Блинкена, – 24 канал) было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. Предполагалось, что после этого последует какое-то взаимодействие с президентом Путиным. Но сейчас это точно не в планах,

– сказала Псаки.

На уточняющий вопрос об условиях, при которых такая встреча станет возможной, Псаки ответила коротко и ясно: "Деэскалация". Однако отметила, что отмена встреч не означают отказа от дипломатического пути урегулирования ситуации вокруг Украины.

Обратите внимание: циничное решение Путина признать боевиков на оккупированных украинских землях не проходит безнаказанно. Международное сообщество последовательно вводит санкционные антироссийские пакеты.