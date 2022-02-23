24 канал нагадує: раніше цього ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен скасував і зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Усе це – після визнання Росією псевдореспублік на окупованих українських землях Донбасу.
Тим часом Байден зустрівся з Кулебою: Білий дім та МЗС розповіли подробиці зустрічі
Байден не буде зустрічатися з Путіним
Саміт президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна міг відбутися – після узгодження програми на зустрічі глави російського МЗС Сергія Лаврова та американського держсекретаря Тоні Блінкена 24 лютого.
А проте цієї зустрічі не буде.
- Як сказав сам Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, у цьому більше "немає сенсу".
- Адже Росія "зруйнувала 30 років дипломатії", визнавши формування бойовиків на окупованому українському Донбасі.
Тож, відповідно, і зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним більше не у планах – вона не лежить "на столі" у Білому домі. Про це на пресконференції 22 лютого повідомила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі.
Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. Для нього (пана Блінкена, – 24 канал) було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. Передбачалося, що після цього буде якась взаємодія з президентом Путіним. Та наразі це точно не в планах,
– сказала Псакі.
На уточнююче питання щодо умов, за яких така зустріч стане можливою, Псакі відповіла коротко і ясно: "Деескалація". А проте й наголосила, що скасовані зустрічі не означають відмови від дипломатичного шляху врегулювання ситуації навколо України.
Ось що сказав з цього приводу Блінкен: дивіться відео