24 канал нагадує: раніше цього ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен скасував і зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Усе це – після визнання Росією псевдореспублік на окупованих українських землях Донбасу.

Тим часом Байден зустрівся з Кулебою: Білий дім та МЗС розповіли подробиці зустрічі

Байден не буде зустрічатися з Путіним

Саміт президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна міг відбутися – після узгодження програми на зустрічі глави російського МЗС Сергія Лаврова та американського держсекретаря Тоні Блінкена 24 лютого.

А проте цієї зустрічі не буде.

Як сказав сам Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, у цьому більше "немає сенсу".

Адже Росія "зруйнувала 30 років дипломатії", визнавши формування бойовиків на окупованому українському Донбасі.

Тож, відповідно, і зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним більше не у планах – вона не лежить "на столі" у Білому домі. Про це на пресконференції 22 лютого повідомила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі.

Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. Для нього (пана Блінкена, – 24 канал) було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. Передбачалося, що після цього буде якась взаємодія з президентом Путіним. Та наразі це точно не в планах,

– сказала Псакі.

На уточнююче питання щодо умов, за яких така зустріч стане можливою, Псакі відповіла коротко і ясно: "Деескалація". А проте й наголосила, що скасовані зустрічі не означають відмови від дипломатичного шляху врегулювання ситуації навколо України.

Зверніть увагу: цинічне рішення Путіна визнати бойовиків на окупованих українських землях не минає безкарно. Міжнародна спільнота послідовно запроваджує санкційні антиросійські пакети.

Ось що сказав з цього приводу Блінкен: дивіться відео