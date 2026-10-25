Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии, – Зеленский

Владимир Зеленский / Социальные сети
Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтральный статус и ограничение численности украинской армии в рамках мирных соглашений. Он подчеркнул, что гарантии безопасности не могут диктоваться Россией.
Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.
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Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение ее армии не могут быть частью мирных соглашений. Украинская сторона имеет четкую позицию по этим вопросам, а гарантии безопасности не могут зависеть от требований Москвы.
Наши гарантии безопасности – это наши гарантии безопасности. Они не могут быть продиктованы российской стороной. Итак, выводы понятны: ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются
По словам Зеленского, что касается недопущения ограничений украинской армии, существует общее видение с США.
Отдельно президент прокомментировал вопрос возможного обмена территориями, который американская сторона поднимает уже давно. В международных дискуссиях такой подход называют land swaps.
Вопрос территории – это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Американцы давно поднимают вопрос об обмене территориями, они называют это "land swaps". Все должны понимать: во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров. Остальные вопросы – на уровне технических групп
Зеленский отметил, что ноябрь может стать периодом для обсуждения этих вопросов в рамках переговорного процесса.
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