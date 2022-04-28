Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Киеве.

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Гарантии должны быть максимальными

Будущие гарантии безопасности Украины должны быть четкими и основательными. Ведь после завершения войны Россия никуда не денется. Поэтому требуется максимально конкретный документ, который поможет сосуществовать с таким "соседом".

На какие-либо бумажки вроде Будапештского меморандума Украина не будет соглашаться. Новые "лоскутные зонтики" вообще не нужны.

Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят, – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что сейчас потенциальный проект документа по гарантиям обсуждается на уровне советников безопасности разных стран. Впоследствии эти государства должны стать гарантами Украины. Работа над документом сейчас очень взвешенная.

"На этот раз мы очень серьезно и взвешенно относимся к будущему документу. А также к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести в случае какой-либо агрессии в будущем", – отметил Зеленский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут поддерживать Украину в любом случае. Если она решит выбрать нейтралитет и не вступать в НАТО, то Соединенные Штаты будут уважать это решение. Но его должен определять только украинский народ.

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