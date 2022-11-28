Он подчеркнул, что Украина никогда не будет местом разрухи и не примет порядков от этих "товарищей из Москвы". Мы все отстроим.

Кстати Руководители разведки доложили Зеленскому о ближайших планах россиян

Президент рассказал, что день начался с заседания Ставки. На нем говорили о фронте, обеспечении армии, энергетике, связи, усилении нашей ПВО и работе с партнерами. По словам главы государства, все эти вопросы держат в фокусе.

Обстрелы Херсона

Россияне продолжают обстреливать освобожденную Херсонскую область и сам Херсон. За неделю было 258 обстрелов. Били в районах 30 населенных пунктов региона.

Кроме того, российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

Зеленский подчеркнул, что это истинная суть завладевших Россией случайных "товарищей". После 20 лет кремлевского правления в их государстве такая разруха, будто там прошла война. Оккупанты ни на что не способны, кроме разрухи. Из-за ярости они пытаются отомстить украинцам.

Украина никогда не будет местом для разрухи. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие,

– убежден президент.

Министры семи стран посетили Украину

Зеленский обсудил защиту и восстановление страны с министрами иностранных дел 7 стран: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии, Исландии. Президент поблагодарил их за совместный визит в Украину.

Он анонсировал, что есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве и в оборонной сфере, и в энергетической, и относительно проектов восстановления и новых санкций. С каждой из делегаций обсудили украинскую формулу мира.

Также Зеленский побеседовал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерланды оказывают Украине существенную помощь в подготовке трибунала по агрессии России. Рютте дал важный сигнал, что в следующем году поддержка Украины будет только расти.

Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в состоявшейся во Франции конференции. Там работают члены рабочей группы по созданию трибунала.

Генеральный прокурор Андрей Костин и первая леди Украины представляли сегодня наше государство в Британии, где была конференция по противодействию сексуальному насилию в условиях войны.

Костин готовится к встрече с министрами юстиции "Большой семерки" в Берлине завтра.

Встреча с послами United24

Президент встретился с послами платформы United24. Среди них – Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли. По видеосвязи присоединились Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер.

Говорили об этой зиме, помощи Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием. Подробные новости Зеленский озвучит завтра.

Grain from Ukraine собрала 180 миллионов

Объем аккумулированных денег для инициативы Grain from Ukraine растет. Уже более 180 миллионов долларов. Зеленский отметил, что это уже одна из величайших украинских гуманитарных инициатив.

О вкладах в инициативу Grain From Ukraine уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Европейский союз, Республика Корея, Япония. Зеленский поблагодарил всех.

В конце президент еще раз попросил украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги завтра.

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