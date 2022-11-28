Він наголосив, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи та не прийме порядків від цих "товаришів з Москви". Ми все відбудуємо.

До речі Керівники розвідки доповіли Зеленському про найближчі плани росіян

Президент розповів, що день почався із засідання Ставки. На ньому говорили про фронт, забезпечення армії, енергетику, зв’язок, посилення нашої ППО та роботу з партнерами. За словами глави держави, всі ці питання тримають у фокусі.

Обстріли Херсонщини

Росіяни продовжують обстрілювати звільнену Херсонську область та сам Херсон. За тиждень було 258 обстрілів. Гатили у районах 30 населених пунктів регіону.

Крім того, російська армія пошкодила й насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

Зеленський наголосив, що це справжня суть випадкових "товаришів", які заволоділи Росією. Після 20 років кремлівського правління у їхній державі така розруха, ніби там пройшла війна. Окупанти ні на що не здатні, окрім розрухи. Через лють вони намагаються помститись українцям.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство,

– переконаний президент.

Міністри семи країн завітали в Україну

Зеленський обговорив про захист та відбудову країни з міністрами закордонних справ 7 країн: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Швеції, Норвегії, Ісландії. Президент подякував їм за спільний візит в Україну.

Він анонсував, що маємо домовленості щодо подальшої співпраці і в оборонній сфері, і в енергетичній, і щодо проєктів відбудови та нових санкцій. З кожною з делегацій обговорили українську формулу миру.

Також Зеленський поговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Нідерланди надають Україні суттєву допомогу в підготовці трибуналу щодо агресії Росії. Рютте дав важливий сигнал, що наступного року підтримка України лише зростатиме.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у конференції, що відбулась у Франції. Там працюють члени робочої групи з питання створення трибуналу.

Генеральний прокурор Андрій Костін і перша леді України представляли сьогодні нашу державу в Британії, де була конференція щодо протидії сексуальному насильству в умовах війни.

Костін готується до зустрічі з міністрами юстиції "Великої сімки" в Берліні завтра.

Зустріч з послами United24

Президент зустрівся з амбасадорами платформи United24. Серед них – Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі. По відеозв'язку долучились Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер.

Говорили про цю зиму, допомогу Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням. Детальні новини Зеленський озвучить завтра.

Grain from Ukraine зібрала 180 мільйонів

Обсяг акумульованих грошей для ініціативи Grain from Ukraine зростає. Вже є понад 180 мільйонів доларів. Зеленський відзначив, що це вже одна з найбільших українських гуманітарних ініціатив.

Про внески до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз, Республіка Корея, Японія. Зеленський подякував всім.

Наприкінці президент ще раз попросив українців зважати на сигнали повітряної тривоги завтра.

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