Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что для всех государств процесс является добровольным.

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"Это же процесс добровольный. Это вопрос того, что ты берешь на себя обязательства, потому что принудительные обязательства никто не будет выполнять. Любая страна может на себя взять обязательства, может отказаться", – сказал советник.

Мир нуждается в лидере

По словам Подоляка, вопрос в том, кто возьмет на себя роль глобального лидера. Он отметил, что Владимир Зеленский предложил формульное решение. Согласно им, страны, принимающие обязательства, покажут, что готовы отвечать за глобальное лидерство и быть пионерами в новой системе безопасности.

Это то, чего сейчас миру не хватает – миру не хватает лидерства. За счет такой формулы можно будет в будущем предотвращать подобные кризисы в любой другой точке мира,

– сказал Подоляк.

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