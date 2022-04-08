Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що для усіх держав процес є добровільним.

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"Це ж процес добровільний. Це питання того, що ти береш на себе зобов'язання, бо примусові зобов'язання ніхто не виконуватиме. Будь-яка країна може на себе взяти зобов'язання, може відмовитися", – сказав радник.

Світ потребує лідера

За словами Подоляка, питання в тому, хто візьме на себе роль глобального лідера. Він зазначив, що Володимир Зеленський запропонував формульне рішення. Згідно з ним, країни, що беруть зобов'язання, покажуть, що готові відповідати за глобальне лідерство та бути піонерами в новій системі безпеки.

Це те, чого зараз світу не вистачає – світу не вистачає лідерства. Коштом такої формули можна буде в майбутньому запобігати подібним кризам в будь-якій іншій точці світу,

– сказав Подоляк.

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