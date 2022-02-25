Он говорит, что сейчас Украина нуждается в помощи вооружениями и техникой, что позволит нивелировать преимущество войск Российской Федерации в воздухе, море и в бронированной технике.
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Украина, согласно уставу ООН, применяет право на самооборону. Вооруженные силы Украины и граждане вынуждены вступить в оборонную войну.
По его словам, Верховная Рада требует от государств-гарантов суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму немедленно действовать для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В условиях реальной войны Украина нуждается также в помощи для поддержания устойчивости и стабильности экономики и финансового сектора,
– говорится в заявлении.
Верховная Рада призвала международное сообщество
- Силами НАТО развернуть бесполетную зону над территорией Украины для защиты гражданского населения от авиа- и ракетных ударов;
- Применить жесткие санкции с целью избавить милитаристскую машину Российской Федерации от финансовых дотаций – отключить ее от SWIFT, заморозить финансовые и другие операции с Российской Федерацией и т.п.;
- запретить передачу РФ каких-либо военных товаров и технологий, а также товаров и технологий двойного назначения, прекратить все виды военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией и т.п.;
- прекратить сотрудничество с Российской Федерацией в космической, авиационной, высокотехнологичной сферах, в приборостроении, включая запрет на передачу Российской Федерации средств программного обеспечения;
- запретить в Российской Федерации страховать авиационные, морские, железнодорожные и автомобильные средства и пассажирские и грузовые перевозки;
- прекратить все виды транспортного сообщения с Российской Федерацией;
- остановить импорт российских нефти и газа, отказавшись от поставок энергоносителей из Российской Федерации;
- прекратить любой политический диалог с режимом Владимира Путина до его безусловного согласия прекратить военные действия в Украине, вывести войска из Украины на международно признанные границы и вернуться за стол переговоров.
Обращение Руслана Стефанчука по поводу войны в Украине:
Отметим, что 24 февраля около 5 часов утра Россия начала обстреливать стратегические объекты Украины. Бои на многих позициях не прекращаются в течение суток, и враг не собирается сбавлять обороты. Однако наши вооруженные силы отражают атаки со стороны России. Хронологию событий о войне России в Украине читайте в статье.