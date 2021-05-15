Глава Офиса Президента Андрей Ермак поздравил украинцев с Днем Европы, который отмечают 15 мая. Он подчеркнул, что это – особый день.

Ведь Украину и Евросоюз объединяют общие ценности, история и культура, пояснил Ермак. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке.

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Глава ОП вспомнил историю и отметил, что в 1950 году европейские страны все еще пытались преодолеть разрушения, нанесенные Второй мировой войной.

Стремясь предотвратить еще одну ужасную войну, правительства пришли к выводу, что обеспечить мир позволит объединение угольных и сталелитейных ресурсов.

Именно это и положило начало объединению европейских стран, а впоследствии – и созданию Европейского Союза, подчеркнул глава Офиса Президента.

Украина – в центре событий европейской жизни

"Украина – неотъемлемая часть большой европейской семьи. Наша страна является настоящим украшением Европы, которая охраняет спокойствие на континенте", – подчеркнул Ермак.

И украинский народ стремится к миру и процветанию на своей земле,

– добавил чиновник.

Он обратил внимание и на то, что Украина всегда была в центре событий европейской жизни. Мол, даже географический центр Европы расположен в Рахове на Закарпатье.

"Поэтому передаем приветствие из "47° 563 северной широты и 24° 1130 восточной долготы". С Днем Европы в Украине и днем Украины в Европе", – подытожил глава ОП.