Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав українців з Днем Європи, який відзначають 15 травня. Він наголосив, що це – особливий день.

Адже Україну та Євросоюз поєднують спільні цінності, історія та культура, пояснив Єрмак. Відповідний допис він опублікував у своєму фейсбуці.

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Очільник ОП пригадав історію й зазначив, що у 1950 році європейські країни все ще намагалися подолати руйнування, завдані Другою світовою війною.

Прагнучи запобігти ще одній жахливій війні, уряди дійшли висновку, що забезпечити мир дозволить об'єднання вугільних і сталеливарних ресурсів.

Саме це й поклало початок об'єднанню європейських країн, а згодом – і створення Європейського Союзу, наголосив глава Офісу Президента.

Україна – у центрі подій європейського життя

"Україна – невід'ємна частина великої європейської сім'ї. Наша країна є справжньою окрасою Європи, яка охороняє спокій на континенті", – наголосив Єрмак.

Й український народ прагне миру та процвітання на своїй землі,

– додав посадовець.

Він звернув увагу й на те, що Україна завжди була в центрі подій європейського життя. Мовляв, навіть географічний центр Європи розташований у Рахові, що на Закарпатті.

"Тому передаємо вітання з 47° 563" північної широти і 24° 1130" східної довготи. З Днем Європи в Україні і днем України у Європі", – підсумував очільник ОП.