В Україні 15 травня відзначають День Європи. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян, запевнивши, що наша держава точно буде в Євросоюзі.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна – це Європа. Глава держави зауважив, що це підтверджує наш дух, цінності та прагнення.

Читайте також Стратегічний курс України – членство в ЄС і НАТО, – Зеленський

Ми європейці, центр та серце Європи за географією, духом, цінностями та прагненнями. Україна точно буде в ЄС,

– написав президент.

За словами Зеленського, українці довели це на Майдані, а також доводять щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність та захищаючи східний кордон Європи.

Що відомо про святкування Дня Європи в Україні

Рада Європи відзначає це свято 5 травня, Євросоюз – 9 травня, а Україна – у третю суботу травня.

Свято встановили в Україні з 2003 року, враховуючи стратегічний курс на європейську інтеграцію.

Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. На Хрещатику облаштовується так зване "Європейське містечко".