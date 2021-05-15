Ми – центр і серце Європи, – Зеленський запевнив, що Україна обов'язково буде в ЄС
В Україні 15 травня відзначають День Європи. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян, запевнивши, що наша держава точно буде в Євросоюзі.
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Зеленський вкотре наголосив, що Україна – це Європа. Глава держави зауважив, що це підтверджує наш дух, цінності та прагнення.
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Ми європейці, центр та серце Європи за географією, духом, цінностями та прагненнями. Україна точно буде в ЄС,
– написав президент.
За словами Зеленського, українці довели це на Майдані, а також доводять щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність та захищаючи східний кордон Європи.
Що відомо про святкування Дня Європи в Україні
- Рада Європи відзначає це свято 5 травня, Євросоюз – 9 травня, а Україна – у третю суботу травня.
- Свято встановили в Україні з 2003 року, враховуючи стратегічний курс на європейську інтеграцію.
- Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. На Хрещатику облаштовується так зване "Європейське містечко".
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