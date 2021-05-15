В Украине 15 мая отмечают День Европы. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к гражданам, заверив, что наше государство точно будет в Евросоюзе.

Зеленский раз подчеркнул, что Украина – это Европа. Глава государства отметил, что это подтверждает наш дух, ценности и стремления.

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Мы европейцы, центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и стремлениям. Украина точно будет в ЕС,

– написал президент.

По словам Зеленского, украинцы доказали это на Майдане, а также доказывают ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы.

Что известно о праздновании Дня Европы в Украине

Совет Европы отмечает этот праздник 5 мая, Евросоюз – 9 мая, а Украина – в третью субботу мая.

Праздник установили в Украине с 2003 года, учитывая стратегический курс на европейскую интеграцию.

Традиционно торжественная церемония открытия Дня Европы проходит в Киеве. На Крещатике обустраивается так называемый "Европейский городок".

Обратите внимание! Ранее украинцев поздравил с этим праздником премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что страна является частью европейского сообщества – географически, ценностно, ментально.



Кроме того, чиновник анонсировал онлайн-марафон, где каждый будет делиться своей историей о том, как меняется наше государство и становится ближе к Евросоюзу.