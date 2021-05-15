Мы – центр и сердце Европы, – Зеленский заверил, что Украина обязательно будет в ЕС
В Украине 15 мая отмечают День Европы. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к гражданам, заверив, что наше государство точно будет в Евросоюзе.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский раз подчеркнул, что Украина – это Европа. Глава государства отметил, что это подтверждает наш дух, ценности и стремления.
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Мы европейцы, центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и стремлениям. Украина точно будет в ЕС,
– написал президент.
По словам Зеленского, украинцы доказали это на Майдане, а также доказывают ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы.
Что известно о праздновании Дня Европы в Украине
- Совет Европы отмечает этот праздник 5 мая, Евросоюз – 9 мая, а Украина – в третью субботу мая.
- Праздник установили в Украине с 2003 года, учитывая стратегический курс на европейскую интеграцию.
- Традиционно торжественная церемония открытия Дня Европы проходит в Киеве. На Крещатике обустраивается так называемый "Европейский городок".
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