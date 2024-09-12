Это произошло в ходе встречи с Гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг. Она прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову Украины.

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Что известно о демарше Монголии

До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны,

– говорится в сообщении МИД.

Что такое демарш Демарш – это официальный протест или выражение недовольства со стороны одного государства или организации, который обычно делается в форме дипломатической ноты или публичного заявления. Демарш может быть направлен против действий другого государства или конкретных лиц и часто сопровождается требованиями изменить определенную политику или поведение. Он является частью дипломатической практики и имеет целью привлечь внимание к проблеме или давить на другую сторону для достижения определенных целей.

Там добавили, что Украина не будет оставлять такие действия без реакции. В дальнейшем решение Монголии будет учтено при формировании дальнейшей политики относительно двусторонних отношений с этой страной, а также при определении позиции Украины относительно ее поддержки в международных форматах.

"В то же время украинская сторона надеется, что Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, что по словам представителя монгольского правительства, его страна не смогла арестовать Путина из-за своей зависимости от России. Он также отметил, что, что Монголия придерживается политики нейтралитета в дипломатических отношениях.