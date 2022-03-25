Прежде всего наше государство требует предоставить полный список принудительно вывезенных людей. Об этом написала Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

К теме Я это называю фашизмом, – Венедиктова о вывозе детей из Мариуполя в Россию

Украинцы должны вернуться на родину

Официальное обращение направили председателю Международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру. По состоянию на вечер 25 марта никакого ответа не было.

Обратились к Председателю Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с требованием получить от России списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя,

– пояснила Верещук.

Также она добавила, что наша страна требует обеспечить для этих людей возможность безопасно вернуться в Украину. О том, что оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя, стало известно еще 19 марта. Перед депортацией украинцев доставляли в фильтрационные лагеря. Там проверяли документы и телефоны, чтобы не повезти на территорию тоталитарной страны "потенциальных нарушителей".

Ранее – Оккупанты сбросили бомбы на больницу и отель в Николаеве: смотрите видео