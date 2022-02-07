В повестке дня находятся вопросы военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения немецкой стороны, сообщает 24 канал. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что говорится об укреплении государства и ВСУ. Поэтому не может быть стран-исключений, с которыми тему не поднимают.
Заметьте Суверенитет Украины – условие нашей безопасности, – главы МИД Австрии, Чехии и Словакии в Киеве
Кроме того, Кулеба заверил, что будет обсуждать этот вопрос с Эммануэлем Макроном во время визита в Киев 8 февраля.
Мы считаем эти объяснения по отношению к Украине несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкого пространства для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства,
– заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за работу в нормандском формате.
Германия отказалась поставлять оружие Украине
- Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз заявила, что ее страна не будет поставлять Украине оружие.
- Немецкая сторона аргументирует такое решение тем, что не поставляет оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать дальнейшему обострению.
- Ламбрехт подчеркнула, что приоритетной задачей является деэскалация.
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