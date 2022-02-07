В повестке дня находятся вопросы военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения немецкой стороны, сообщает 24 канал. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что говорится об укреплении государства и ВСУ. Поэтому не может быть стран-исключений, с которыми тему не поднимают.

Заметьте Суверенитет Украины – условие нашей безопасности, – главы МИД Австрии, Чехии и Словакии в Киеве

Кроме того, Кулеба заверил, что будет обсуждать этот вопрос с Эммануэлем Макроном во время визита в Киев 8 февраля.

Мы считаем эти объяснения по отношению к Украине несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкого пространства для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства,

– заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за работу в нормандском формате.

Германия отказалась поставлять оружие Украине

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз заявила, что ее страна не будет поставлять Украине оружие.

Немецкая сторона аргументирует такое решение тем, что не поставляет оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать дальнейшему обострению.

Ламбрехт подчеркнула, что приоритетной задачей является деэскалация.

Примите во внимание! Министр обороны Украины подчеркнул: Украина не говорит, что немецкая сторона должна что-либо продавать или дарить. Главное, чтобы перестала блокировать возможность приобретения необходимых средств защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).



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