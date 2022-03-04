Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска. По словам чиновника, его ведомство также вовлечено в войну с Россией, но юридическую.

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Юридическое ослабление россиян

Малюска отметил, что в рамках нового дела против России Украина уже получила обеспечительное мероприятие. Оно запрещает россиянам совершать ряд действий.

Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило,

– подчеркнул он.

Еще одно нужное решение ЕСПЧ по России

Ранее Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству России , что необходимо воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты.

В частности, россиянам нужно воздержаться от нападений на:

жилые помещения,

автомобили скорой помощи,

другие гражданские объекты, особенно охраняемые, такие как школы и больницы.

Также суд призвал немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и автомобилей скорой помощи на территории, подвергшейся нападению или осаде российских войск.

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