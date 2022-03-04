Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За словами посадовця, його відомство також є залученим у війну з Росією, але юридичну.

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Юридичне послаблення росіян

Малюська зауважив, що у межах рамках нової справи проти Росії Україна вже отримала забезпечувальний захід. Він забороняє росіянам вчиняти низку дій.

Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило,

– підкреслив він.

Ще одне потрібне рішення ЄСПЛ щодо Росії

Раніше Європейський суд з прав людини ухвалив рішення вказати уряду Росії, що необхідно утримуватись від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти.

Зокрема, росіянам потрібно утриматися від нападів на:

житлові приміщення,

автомобілі швидкої допомоги,

інші цивільні об'єкти, що особливо охороняють, такі як школи та лікарні.

Також суд закликав негайно забезпечити безпеку медичних установ, персоналу та автомобілів швидкої допомоги на території, що зазнала нападу або облоги російських військ.

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