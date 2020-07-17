Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопроса отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами.

По количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень. Так, официальный Будапешт выразил Киеву претензии из-за тонны мусора, потекшего от нас после наводнения к европейским соседям.

Об этом сообщает "5 канал". Со слов венгерского президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти 2 тысячи кубометров отходов.

Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопроса отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами.

"Это не первый год Венгрия предъявляет претензии к Украине. Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров", – заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

Власть сейчас пытается преодолеть последствия наводнения в западных регионах. Но корень проблемы все же глубже, указывают специалисты. Та же вырубка лесов, например, стихийные свалки сегодня почти не контролируются профильными госорганами. Общественные же, говорят эксперты, ориентированы в основном на гранты и решением масштабных экопроблем обычно не занимаются.

"Пожары в Чернобыле, потопы в Карпатах – это как раз элемент нерационального государственного поведения. Это элемент, можно сказать, любительской, примитивной природоохранной политики", – отметил Цыбулько.