Експерти вважають, подібні НС та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках із західними партнерами.

За кількістю надзвичайних ситуацій Україна цьогоріч не просто б’є чергові рекорди, а й вийшла на міжнародний рівень. Так, офіційний Будапешт висловив Києву претензії через тонни сміття, що потекли від нас після повені до європейських сусідів.

Про це повідомляє "5 канал". Зі слів угорського президента Януша Адара, лише за два тижні з річок Тиса та Сомиш витягли майже 2 тисячі кубометрів відходів.

Експерти вважають, подібні НС та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках із західними партнерами.

"Це не перший рік Угорщина висуває претензії до України. Україна засмічує Угорщину і Словаччину. Ми несправедливі щодо країн-партнерів", – заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

Влада нині намагається подолати наслідки повені в західних регіонах. Але корінь проблеми все ж таки глибший, вказують фахівці. Та ж вирубка лісів, наприклад, чи стихійні сміттєзвалища сьогодні майже не контролюються профільними держорганами. Громадські ж, кажуть експерти, здебільшого орієнтовані на гранти і вирішенням масштабних екопроблем зазвичай не переймаються.

"Пожежі в Чорнобилі, потопи в Карпатах – це якраз елемент нераціональної державної поведінки. Це елемент, можна сказати, аматорської, примітивної природоохоронної політики", – наголосив Цибулько.