Также у него поинтересовались, где держат пленных. И что вообще-то с ними происходит.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что происходит с пленными российскими оккупантами в Украине
По словам Арестовича, часть пленных российских оккупантов находится в расположении наших передовых частей. Транспортировать их сложно, ведь там продолжаются бои.
- Другая часть – у центральных органов власти.
- Еще часть – "в областях, скажем так".
Скорее всего, мы будем организовывать уже централизованное содержание пленных. С соблюдением Женевской конвенции и со всеми требованиями, хоть их много и они непростые,
– отметил советник главы ОП.
И подытожил так: "Речь идет уже о лагерях. Потому что их (пленных, – 24 канал) уже такое количество, что просто не помещаются. Как задержанных или арестованных их держать уже не удается. Их сотни. Поэтому говорится о лагерях".
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!