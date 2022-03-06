Також у нього поцікавилися, де цих полонених тримають. І що взагалі з ними відбувається.

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Що відбувається з полоненими російськими окупантами в Україні

За словами Арестовича, частина полонених російських окупантів перебуває у розташування наших передових частин. Транспортувати їх складно, адже там тривають бої.

Інша частина – у центральних органів влади.

Ще частина – "в областях, скажімо так".

Скоріш за все ми будемо організовувати вже централізоване утримування полонених. З дотриманням Женевської конвенції та з усіма вимогами, хоч їх і багато та вони непрості,

– зазначив радник глави ОП.

І підсумував так: "Мовиться вже про табори. Бо їх уже така кількість, що просто не поміщаються. Як затриманих чи арештованих їх тримати вже не вдається. Їх сотні. Тому мовиться про табори".

Довідка: Женевські конвенції (Geneva Conventions) – система міжнародних договорів, яка закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

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