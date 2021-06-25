Никого нельзя позвать ни в одно ток-шоу, чтобы обсудить, как Пу опустил Медведика и как водрузил на знамя ЕР любимое лицо любимого человека Сергея Ку. Нельзя!!!

Интересно Россияне снова сели в лужу

Нет, ну вот мне интересно, что Жирик бы сказал про все эти партийные игрища в канун выборов, да хоть Миронов пусть выскажется, как ему Шо вместо Ме.

Нет! Нет!

Нет места в эфире федеральных российских каналов внутрироссийской политике. Вообще нет места. Я следила.

У Путина съезд Единой России, у ВГТРК – санкции и главное Украина. Украина-Украина-а я маленький такой. Украина. Семь лет уже гвоздь российской повестки. Они реально боятся обсуждать в своем телеке свои выборы. Они реально боятся иноСМИ по той причине, что те обсуждают в своих эфирах российские выборы.

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Вообще-то надо про них молчать

Надо чтобы пошли, проголосовали, подсчитали, точка. Максимум предвыборной болтовни – скучные "дебаты" под секундомер в самый-самый канун голосования. А чтобы прямо щас! Российскую политику! Съезд! Список первых лиц ЕР, затвержденный Путиным лично! Та Боже сохрани.

Это табу. Это нельзя. Это только иноагенты могут себе такое позволить. Поговорить с россиянами про Россию. Спасибо, спасибо, что вы это заметили.

Фото из фейсбука Елены Рыковцевой