Украина возмущена действиями Беларуси
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Украина осуждает преследование журналистов белорусского независимого СМИ TUT.BY. Об этом пресс-секретарь написал в своем твитере.
Актуально Власти Беларуси давят на оппозиционное издание: в редакцию TUT.BY пришли с обысками
TUT.BY известный своей журналистской честностью и объективностью репортажей. Мы призываем власти Беларуси прекратить нападения на свободу слова,
– отметил Николенко.
Силовики пришли к редактору "Наша Ніва"
19 мая в дом Егора Мартыновича – главного редактора издания "Наша Ніва" – пришли силовики. Вероятно, такой "визит" связан с тем, что жена Мартыновича – журналистка TUT.BY.
Когда правоохранители пришли в квартиру, там никого не было. Сначала они даже хотели ее штурмовать. Однако впоследствии редактор издания приехал в окруженный силовиками дом.
Мартынович подписал соглашение о неразглашении информации. Но он отметил, что уголовное дело не касалось издания "Наша Ніва".
Что известно о давлении на TUT.BY
- 18 мая силовики пришли в офис крупнейшего оппозиционного издания. Кроме того, обыски происходили дома у журналистов. Некоторых работников СМИ задержали.
- На руководство TUT.BY возбудили уголовное дело об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере".
- Кроме того, домен издания заблокировали, потому перейти на сайт нельзя. Причиной таких действий называют "многочисленные факты нарушений закона о СМИ касательно размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе".
- Европейский Союз призвал Беларусь отпустить всех задержанных журналистов.