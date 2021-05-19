Украина возмущена действиями Беларуси

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Украина осуждает преследование журналистов белорусского независимого СМИ TUT.BY. Об этом пресс-секретарь написал в своем твитере.

Актуально Власти Беларуси давят на оппозиционное издание: в редакцию TUT.BY пришли с обысками

TUT.BY известный своей журналистской честностью и объективностью репортажей. Мы призываем власти Беларуси прекратить нападения на свободу слова,

– отметил Николенко.

Силовики пришли к редактору "Наша Ніва"

19 мая в дом Егора Мартыновича – главного редактора издания "Наша Ніва" – пришли силовики. Вероятно, такой "визит" связан с тем, что жена Мартыновича – журналистка TUT.BY.

Когда правоохранители пришли в квартиру, там никого не было. Сначала они даже хотели ее штурмовать. Однако впоследствии редактор издания приехал в окруженный силовиками дом.

Мартынович подписал соглашение о неразглашении информации. Но он отметил, что уголовное дело не касалось издания "Наша Ніва".

Что известно о давлении на TUT.BY