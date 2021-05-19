Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий. Также ЕС требует выпустить других политических заключенных.
Ранее Власти Беларуси давят на оппозиционное издание: в редакцию TUT.BY пришли с обысками
Действия Беларуси противоречат международным обязательствам
Такую реакцию Брюсселя вызвало задержание журналистов ряда СМИ. В частности говорится о:
- репортере Deutsche Welle Александре Буракове,
- журналисте интернет-портала "Могилевская область" Владимире Лапцевиче,
- фотожурналистке-фрилансере Татьяне Капитоновой,
- журналистке TUT.by Любови Касперович.
Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, которые Беларусь взяла на себя, в частности в рамках ООН и ОБСЕ,
– говорится в заявлении представителя.
Режим Лукашенко давит на портал Tut.by
Также под прицелом режима Александра Лукашенко – крупнейший оппозиционный портал TUT.by. Задержали по меньшей мере 15 работников, а домен заблокировали, правоохранители провели масштабные обыски. Против руководства СМИ возбудили уголовное дело
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