Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий. Также ЕС требует выпустить других политических заключенных.

Ранее Власти Беларуси давят на оппозиционное издание: в редакцию TUT.BY пришли с обысками

Действия Беларуси противоречат международным обязательствам

Такую реакцию Брюсселя вызвало задержание журналистов ряда СМИ. В частности говорится о:

  • репортере Deutsche Welle Александре Буракове,
  • журналисте интернет-портала "Могилевская область" Владимире Лапцевиче,
  • фотожурналистке-фрилансере Татьяне Капитоновой,
  • журналистке TUT.by Любови Касперович.

Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, которые Беларусь взяла на себя, в частности в рамках ООН и ОБСЕ,
– говорится в заявлении представителя.

Режим Лукашенко давит на портал Tut.by

Также под прицелом режима Александра Лукашенко – крупнейший оппозиционный портал TUT.by. Задержали по меньшей мере 15 работников, а домен заблокировали, правоохранители провели масштабные обыски. Против руководства СМИ возбудили уголовное дело

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Что известно о преследовании TUT.by?

С обысками в офис СМИ пришли утром 18 мая. Против руководства возбудили дело за "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Прокуратура также установила "факты размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе".