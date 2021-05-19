Про це мовиться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій. Також ЄС вимагає випустити інших політичних в'язнів.
Раніше Влада Білорусі тисне на опозиційне видання: у редакцію TUT.BY прийшли з обшуками
Дії Білорусі суперечать міжнародним зобов'язанням
Таку реакцію Брюсселя викликало затримання журналістів низки ЗМІ. Зокрема мовиться про:
- репортера Deutsche Welle Олександра Буракова,
- журналіста інтернет-порталу новин "Могильовська область" Володимира Лапцевича,
- фотожурналістки-фрілансерки Тетяни Капітонової,
- журналістки TUT.by Любові Касперович.
Ці дії білоруської влади суперечать основним міжнародним зобов'язанням, які Білорусь взяла на себе, зокрема в рамках ООН та ОБСЄ,
– мовиться у заяві речника.
Режим Лукашенка тисне на портал Tut.by
Також під прицілом режиму Олександра Лукашенка – найбільший опозиційний портал Tut.by. Затримали щонайменше 15 працівників, а домен заблокували, правоохоронці провели масштабні обшуки. Проти керівництва ЗМІ порушили кримінальну справу
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