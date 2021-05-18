Обшуки в редакції та вдома у журналістів

Наразі працівники, які перебувають у редакції TUT.BY не відповідають на дзвінки. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.

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Крім того, силовики прийшли також додому до кількох журналістів і головної редакторки видання Марини Золотової. Аби потрапити у її квартиру, силовики навіть вибили двері.

У чому звинуватили TUT.BY

Щодо керівників видання порушили кримінальну справу про "ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі".

Унаслідок необґрунтованого використання ТОВ ТУТ БАЙ МЕДІА державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі були завдані збитки,

– заявили у Комітеті держконтролю.

Сайт видання заблокували

Білоруське міністерство інформації заблокувало домен TUT.BY та пошту mail.tut.bу. Наразі перейти на сайт видання не можна.

У редакції зазначають, що приводом для цього назвали "численні факти порушень закону про ЗМІ щодо розміщення забороненої інформації у низці публікацій на інтернет-ресурсі". Такі "факти" нібито встановила генеральна прокуратура.



Сайт TUT.BY заблокували / Скриншот 24 каналу