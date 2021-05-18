Обыски в редакции и дома у журналистов
Сейчас работники, которые находятся в редакции TUT.BY не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.
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Кроме того, силовики пришли также домой к нескольким журналистам и главной редакторше издания Марине Золотовой. Чтобы попасть в ее квартиру, силовики даже выбили дверь.
В чем обвинили TUT.BY
В отношении руководителей издания возбудили уголовное дело об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере".
Вследствие необоснованного использования ООО ТУТ БАЙ МЕДИА государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству были нанесены убытки,
– заявили в Комитете госконтроля.
Сайт издания заблокировали
Белорусское министерство информации заблокировало домен TUT.BY и почту mail.tut.bу. Сейчас перейти на сайт издания нельзя.
В редакции отмечают, что поводом для этого назвали "многочисленные факты нарушений закона о СМИ относительно размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе". Такие "факты" якобы установила генеральная прокуратура.
Сайт TUT.BY заблокировали / Скриншот 24 канала
Что известно о TUT.BYИнтернет-портал TUT.BY основали в 2000 году. В 2018 году в его редакции также проводили обыски. Журналистов задержали на 3 суток. Тогда против СМИ открыли уголовное дело за якобы несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА. Во время массовых протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и фальсифицированных результатов выборов TUT.BY правдиво освещало информацию. За это в сентябре 2020 года министерство информации хотело лишить издание статуса СМИ.
Источник: Википедия