Обыски в редакции и дома у журналистов

Сейчас работники, которые находятся в редакции TUT.BY не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

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Кроме того, силовики пришли также домой к нескольким журналистам и главной редакторше издания Марине Золотовой. Чтобы попасть в ее квартиру, силовики даже выбили дверь.

В чем обвинили TUT.BY

В отношении руководителей издания возбудили уголовное дело об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере".

Вследствие необоснованного использования ООО ТУТ БАЙ МЕДИА государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству были нанесены убытки,

– заявили в Комитете госконтроля.

Сайт издания заблокировали

Белорусское министерство информации заблокировало домен TUT.BY и почту mail.tut.bу. Сейчас перейти на сайт издания нельзя.

В редакции отмечают, что поводом для этого назвали "многочисленные факты нарушений закона о СМИ относительно размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе". Такие "факты" якобы установила генеральная прокуратура.



Сайт TUT.BY заблокировали / Скриншот 24 канала