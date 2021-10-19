Танк заказчику недавно отгрузила государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром".

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Украина отправила заказчику танк "Оплот"

Гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

Издание Defense Express отмечает, что Минобороны США заказало боевую машину еще в 2018 году. Ее стоимость составляет почти 7 миллиардов долларов.



Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" / Фото Василия Шурупова

Что известно об "Оплоте"