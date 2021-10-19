Танк замовнику нещодавно відвантажила державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

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Україна відправила замовнику танк "Оплот"

Гендиректор Укрспецекспорту Вадим Ноздря зазначив, що танк відбув до США у межах виконання контракту на виготовлення та відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером та американським замовником.

Танк виготовлений в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації.

Видання Defense Express зазначає, що Міноборони США замовило бойову машину ще у 2018 році. Її вартість становить майже 7 мільярдів доларів.



Україна відправила американському замовнику танк "Оплот" / Фото Василя Шурупова

До відомо про "Оплот"