Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Наши дипломаты реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые предали международное право.

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Зеленский отметил, что Украина немедленно отзывает своего посла из Кыргызстана на консультацию, ведь это государство оправдывает агрессию против нашего народа.

Немедленно отзываем и посла из Грузии из-за преград для добровольцев, которые хотят нам помочь, из-за неморальной позиции в отношении санкций,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского от 1 марта: смотрите видео

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