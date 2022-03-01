Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Наші дипломати реалізують справедливі й абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили міжнародне право.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Зеленський зазначив, що Україна негайно відкликає свого посла з Киргизстану на консультацію, адже ця держава виправдовує агресію проти нашого народу.

Негайно відкликаємо й посла з Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію стосовно санкцій,

– наголосив президент.

Звернення Володимира Зеленського від 1 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!