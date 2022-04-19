Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. Кстати, в феврале 2022 года украинский МИД получил от США запрос на назначение на этот пост Бриджит Бринк.

Заметьте Украина получила запрос США на назначение Бринк послом США в Украине

Украина ожидает назначения посла США

Во время последнего общения с президентом США Джо Байденом президент Украины подтвердил предоставление агремана (предварительное согласие правительства государства – 24 канал) на назначение посла США. Мы ожидаем, что полноценная деятельность начнется как можно скорее,

– заверил Сибига.

Политик также добавил, что любое присутствие посольств усиливает координацию, которая сейчас нужна Украине.

Кстати, 2 февраля 2022 года Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в нашей стране.

Важно! Последней эту должность занимала Мари Йованович. Однако в мае 2019 года ее отозвали в Вашингтон из-за скандала. С тех пор эта должность оставалась вакантной.

Предварительно известно, что Бриджит Бринк – это американский дипломат из штата Мичиган, которая с мая 2019 года возглавляла американское посольство в Словакии. О ней также известно:

получила степень бакалавра политологии и степени магистра международных отношений и политической теории;

дипломатическую карьеру Бриджит начала еще в 1996 году в Госдепе США;

владеет русским, сербским, грузинским и французским.

Дипломат работала на разных должностях в дипломатических учреждениях в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

В самом Госдепе США являлась помощницей заместителя секретаря по политическим вопросам в Европе, заместителем директора по делам Южной Европы, помощницей госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

Смотрите также – США определились с послом в Украине: видео