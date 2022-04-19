Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга. До речі, у лютому 2022 року українське МЗС отримало від США запит на призначення на цю посаду Бріджит Брінк.

Зауважте Україна отримала запит США на призначення Брінк послом США в Україні

Україна очікує на призначення посла США

Під час останнього спілкування з президентом США Джо Байденом президент України підтвердив надання агремана (попередня згода уряду держави – 24 канал) на призначення посла США. Ми очікуємо, що повноцінна діяльність розпочнеться якнайшвидше,

– запевнив Сибіга.

Політик також додав, що будь-яка присутність посольств посилює координацію, яка наразі потрібна Україні.

До речі, 2 лютого 2022 року Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в нашій країні.

Важливо! Останньою цю посаду обіймала Марі Йованович. Проте у травні 2019 року її відкликали до Вашингтона через скандал. Відтоді ця посада залишалася вакантною.

Попередньо відомо, що Бріджит Брінк – це американська дипломатка зі штату Мічиган, яка з травня 2019 року очолювала американське посольство у Словаччині. Про неї також відомо:

здобула ступінь бакалавра політології й ступені магістра з міжнародних відносин та політичної теорії;

дипломатичну кар'єру Бріджит розпочала ще у 1996 році в Держдепі США;

володіє російською, сербською, грузинською та французькою.

Дипломатка працювала на різних посадах у дипломатичних установах у Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

У самому Держдепі США була помічницею заступника секретаря з політичних питань у Європі, заступницею директора у справах Південної Європи, помічницею держсекретаря у Бюро європейських та євразійських справ.

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