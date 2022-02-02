Про це 2 лютого заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у відомстві вже запустили процедуру погодження кандидатури Брінк.

Читайте також США вкотре нагадали Росії, що вона не має права голосу за членство України в НАТО​

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні", – зазначив очільник МЗС.

Що відомо про Бріджит Брінк:

Джерело: "Вікіпедія"

Американська дипломатка зі штату Мічиган. Здобула ступінь бакалавра політології й ступені магістра з міжнародних відносин та політичної теорії.

Володіє багатьма мовами – російською, сербською, грузинською та французькою.

Дипломатичну кар'єру Бріджит розпочала ще у 1996 році. Тоді вона отримала роботу в Державному департаменті США.

Новина доповнюється..