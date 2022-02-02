Про це 2 лютого заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у відомстві вже запустили процедуру погодження кандидатури Брінк.
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"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні", – зазначив очільник МЗС.
Що відомо про Бріджит Брінк:
Джерело: "Вікіпедія"
- Американська дипломатка зі штату Мічиган. Здобула ступінь бакалавра політології й ступені магістра з міжнародних відносин та політичної теорії.
- Володіє багатьма мовами – російською, сербською, грузинською та французькою.
- Дипломатичну кар'єру Бріджит розпочала ще у 1996 році. Тоді вона отримала роботу в Державному департаменті США.
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