Відповідну інформацію оприлюднила журналістка Білого дому для Bloomberg Дженніфер Джейкобс. Про це вона написала у твітері 31 січня, посилаючись на власні джерела.

До теми Хто стане послом США в Україні: імена ймовірних кандидатів, – ЗМІ

ЗМІ назвали ймовірного посла Штатів в Україні

Адміністратор Байдена обговорює висунення Бріджит Брінк послом США в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі Брінк – посол Штатів у Словаччині. На цій посаді вона працює з 2019 року.

До того дипломатка була членом Ради національної безпеки. Окрім того, працювала в Сербії, Узбекистані та Грузії.

Відомо, що Бріджит Брінк закінчила Лондонську школу економіки та політичних наук. Свою кар'єру розпочала у 1997 році, працюючи в Держдепі США.

На сайті посольства США у Словаччині мовиться, що Бріджит Брінк у 2015 – 2018 роках працювала заступником секретаря Управління у справах Європи та Євразії. Зокрема відповідала за Східну Європу, Кавказ та займалася регіональними конфліктами в Європі.

Перед цим, у 2014 – 2015 роках працювала заступницею посла в Узбекистані.

Байден ще офіційно не висунув Брінк послом у Києві

Джерела CNN заявили про те, що Джо Байден наразі офіційно не висунув Бріджит Брінк послом у Києві. Мовиться про те, що уряд України ще не узгодив дипломатку, адже українська влада ще перевіряє її кандидатуру.

Адже схвалення від іноземного уряду – це частина стандартного процесу вибору послів. Ця процедура займає від декількох днів до декількох тижнів.