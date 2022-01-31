Соответствующую информацию обнародовала журналистка Белого дома для Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Об этом она написала в твиттере 31 января.

К теме Кто станет послом США в Украине: имена вероятных кандидатов, – СМИ

СМИ назвали вероятного посла Штатов в Украине

Администратор Байдена обсуждает выдвижение Бриджит Бринк послом США в Украине,

– говорится в сообщении.

В настоящее время Бринк – посол Штатов в Словакии. На этой должности она работает с 2019 года.

До этого дипломат была членом Совета национальной безопасности. Кроме того, работала в Сербии, Узбекистане и Грузии.

Известно, что Бриджит Бринк окончила Лондонскую школу экономики и политических наук. Свою карьеру начала в 1997 году, работая в Госдепе США.

На сайте посольства США в Словакии говорится, что Бриджит Бринк в 2015-2018 годах работала заместителем секретаря Управления по делам Европы и Евразии. В частности, отвечала за Восточную Европу, Кавказ и занималась региональными конфликтами в Европе.

До этого, в 2014 – 2015 годах работала заместительницей посла в Узбекистане.