Источники издания утверждают, что у Роземблюма больше шансов работать в Киеве.

Заметьте США ежегодно выделяют Украине около 750 миллионов долларов, – Кент

Что известно об этих кандидатах

Розенблюм и Годфри работают на своих должностях с 2019 года. Дэниел Розенблюм до того времени:

  • в 2014 – 2018 годы – работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с 5 государствами Центральной Азии;
  • в 2008 – 2014 годах – был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Энтони Годфри до своего назначения послом США в Сербии работал:

  • заместителем посла США в России;
  • а также в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Что известно о назначении посла США

  • В начале июля СМИ писали, что возглавить посольство США в Киеве может временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.
  • Однако 22 июня в интервью Кент объяснил, что в ближайшие недели Вашингтон назовет имя посла. Тогда он отметил, что "мы в процессе отбора посла (в Украину – 24 канал) Белым домом". Он заверил, что это приоритет администрации Байдена.
  • После того, как кандидатуру выберут, ее должен одобрить Сенат. Временный поверенный Кристин Квин вероятно с начала июля находится в отпуске.