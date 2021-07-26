Источники издания утверждают, что у Роземблюма больше шансов работать в Киеве.

Заметьте США ежегодно выделяют Украине около 750 миллионов долларов, – Кент

Что известно об этих кандидатах

Розенблюм и Годфри работают на своих должностях с 2019 года. Дэниел Розенблюм до того времени:

в 2014 – 2018 годы – работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с 5 государствами Центральной Азии;

в 2008 – 2014 годах – был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Энтони Годфри до своего назначения послом США в Сербии работал:

заместителем посла США в России;

а также в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Что известно о назначении посла США