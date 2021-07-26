Джерела видання стверджують, що у Розенблюма більше шансів працювати в Києві.
Зауважте США щорічно виділяють Україні близько 750 мільйонів доларів, – Кент
Що відомо про цих кандидатів
Розенблюм та Годфрі працюють на своїх посадах з 2019 року. Деніель Розенблюм до того часу:
- у 2014 – 2018 роках – працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з 5 державами Центральної Азії;
- у 2008 – 2014 роках – був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.
Ентоні Годфрі до свого призначення послом США в Сербії працював:
- заступником посла США в Росії;
- а також в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.
Що відомо про призначення посла США
- На початку липня ЗМІ писали, що очолити посольство США у Києві може тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.
- Однак 22 липня у інтерв'ю Кент пояснив, що в найближчі тижні Вашингтон назве ім'я посла. Тоді він зауважив, що "ми в процесі відбору посла (в Україні – 24 канал) Білим домом". Він запевнив, що це пріоритет адміністрації Байдена.
- Після того, як кандидатуру оберуть, її має схвалити Сенат. Тимчасово повірена Крістін Квін ймовірно з початку липня перебуває у відпустці.