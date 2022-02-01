Та чи саме вона стане новим послом США в Україні – наразі невідомо. Американський Державний департамент не захотів коментувати інформацію про кандидатуру Брінк.

Також цікаво "Гарантії безпеки": США отримали з Кремля письмову відповідь на свою письмову відповідь – ЗМІ

Держдеп не назвав імені нового посла США в Україні

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс відмовився коментувати інформацію ЗМІ про те, що наступним послом у Києві стане Бріджит Брінк. Але він зізнався, що посла дійсно призначать – найближчим часом.

Я зараз не можу підтвердити це (що послом буде Брінк, – 24 канал). Як ви знаєте, номінації послів висуває Білий дім,

– так відповів Прайс журналістам.

Водночас у CBS написали, що Байден не тільки озвучив кандидатуру Брінк українській владі, а й та вже схвалила її та готує офіційні документи. Мовляв, щойно Білий дім їх отримає, одразу й офіційно повідомить Конгрес.

Нагадаємо:

31 січня журналістка Bloomberg повідомила, що адміністрація президента Джо Байдена визначилася, хто буде послом США в Україні.

Мовиться про Бріджит Брінк, яка з 2019 працює послом у Словаччині.

При цьому варто памятати: про нового посла США в Києві чутки виринають регулярно, але поки його немає – саме з 2019, відколи Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

До слова, у США на Байдена готували замах: дивіться відео