Но станет ли она новым послом США в Украине – пока неизвестно. Американский Государственный департамент не захотел комментировать информацию о кандидатуре Бринк.

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"В ближайшее время": Госдеп не назвал имя нового посла США в Украине

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс отказался комментировать информацию СМИ о том, что следующим послом в Киеве станет Бриджит Бринк. Но он признался, что посла действительно назначат – в ближайшее время.

Я сейчас не могу подтвердить это (что госпожой послом будет Бринк, – 24 канал). Как вы знаете, номинации послов выдвигает Белый дом,

– так ответил Прайс журналистам.

В то же время в CBS написали, что Байден не только озвучил кандидатуру Бринк украинским властям, но и те уже одобрили ее и готовят официальные документы. Мол, как только Белый дом их получит, сразу и официально сообщит Конгрессу.

Напомним:

31 января журналистка Bloomberg сообщила, что администрация президента Джо Байдена определилась, кто будет послом США в Украине.

Речь идет о Бриджит Бринк, которая с 2019 года работает главой посольства в Словакии.

При этом следует помнить: о новом после США в Киеве слухи выныривают регулярно, но пока его нет – как раз с 2019, когда Мари Йованович отозвали в Вашингтон.