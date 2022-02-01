Но станет ли она новым послом США в Украине – пока неизвестно. Американский Государственный департамент не захотел комментировать информацию о кандидатуре Бринк.
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"В ближайшее время": Госдеп не назвал имя нового посла США в Украине
Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс отказался комментировать информацию СМИ о том, что следующим послом в Киеве станет Бриджит Бринк. Но он признался, что посла действительно назначат – в ближайшее время.
Я сейчас не могу подтвердить это (что госпожой послом будет Бринк, – 24 канал). Как вы знаете, номинации послов выдвигает Белый дом,
– так ответил Прайс журналистам.
В то же время в CBS написали, что Байден не только озвучил кандидатуру Бринк украинским властям, но и те уже одобрили ее и готовят официальные документы. Мол, как только Белый дом их получит, сразу и официально сообщит Конгрессу.
Напомним:
- 31 января журналистка Bloomberg сообщила, что администрация президента Джо Байдена определилась, кто будет послом США в Украине.
- Речь идет о Бриджит Бринк, которая с 2019 года работает главой посольства в Словакии.
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