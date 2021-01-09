Украина ожидает решение Европейского суда по рассмотрению "крымского дела", – Малюська
Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека о приемлемости иска Украины против России. Он касается попытки оккупации Крыма.
Это решение будет важным промежуточным результатом. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей фейсбук-странице.
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Решение о приемлемости
По его словам, если ЕСПЧ признает дело приемлемым, он перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.
Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дата оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней,
– отметил Малюська.
Он добавил: "Если нет – будем воевать по другим делам".
Малюська напомнил, что 11 сентября 2019 года состоялись устные слушания о приемлемости межгосударственного дела "Украина против России" (по Крыму) № 20958/14 и была представлена позиция правительства Украины по вопросам ЕСПЧ о приемлемости указанного межгосударственного дела.
Дело "Украина против России": что известно
- Содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушение в течение марта – сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции.
- Сейчас дело находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости.
- На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию России относительно заявленных Украиной нарушений.
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