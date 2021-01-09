Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека о приемлемости иска Украины против России. Он касается попытки оккупации Крыма.

Это решение будет важным промежуточным результатом. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей фейсбук-странице.

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Решение о приемлемости

По его словам, если ЕСПЧ признает дело приемлемым, он перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дата оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней,

– отметил Малюська.

Он добавил: "Если нет – будем воевать по другим делам".

Напомним! Правительство Украины 13 марта 2014 года подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма.

Малюська напомнил, что 11 сентября 2019 года состоялись устные слушания о приемлемости межгосударственного дела "Украина против России" (по Крыму) № 20958/14 и была представлена ​​позиция правительства Украины по вопросам ЕСПЧ о приемлемости указанного межгосударственного дела.

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