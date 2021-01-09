Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини щодо прийнятності позову України проти Росії. Він стосується спроби окупації Криму.

Це рішення буде важливим проміжним результатом. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй фейсбук-сторінці.

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Рішення щодо прийнятності

За його словами, якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, вона перейде до розгляду скарги України по суті.

Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом. Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті протягом найближчих кількох днів,

– зазначив Малюська.

Він додав: "Якщо ні – будемо воювати по інших справах".

Нагадаємо! Уряд України 13 березня 2014 року подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Малюська нагадав, що 11 вересня 2019 року відбулись усні слухання щодо прийнятності міждержавної справи "Україна проти Росії" (щодо Криму) № 20958/14 та було представлено позицію уряду України стосовно питань ЄСПЛ щодо прийнятності вказаної міждержавної справи.

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