Об этом отметил Владимир Зеленский журналистам во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает Укринформ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, – Белый дом

Украина передает США информацию о нарушении Россией режима частичного прекращения огня

Президент Украины отметил, что очень важен мониторинг выполнения тех или иных договоренностей.

Пока мы считаем, что мониторингового процесса на высоком уровне нет, но мы со своей стороны почти ежедневно, я попросил об этом нашу сторону, передаем на уровне различных институтов информацию о нарушении Россией договоренностей не бить ракетами по энергетике. Мы эту информацию передаем США и видим, что Америка начинает понемногу это понимать,

– подчеркнул Зеленский.