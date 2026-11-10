В обмен на два истребителя МиГ-29: Украина передаст Польше технологии борьбы с дронами

Как сообщает радиостанция RMF24, польская делегация во главе с заместителем министра обороны Цезарием Томчиком и первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским прибыла в украинскую столицу для согласования окончательных параметров соглашения о безопасности.

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Каковы подробности?

По словам чиновника, переговоры о передаче самолетов и обмене военными разработками уже близки к завершению. Варшава стремится перенять успешный боевой опыт украинских сил в нейтрализации вражеских воздушных угроз.

Украина согласилась предоставить Польше необходимые нам технологии для борьбы с беспилотниками– подчеркнул Цезарий Томчик.

Совместные проекты в рамках антибаллистической коалиции

Параллельно представители оборонных ведомств обсуждают углубление сотрудничества в рамках многонациональной антибаллистической инициативы, призванной перехватывать ракеты.

В объединение, помимо Украины и Польши, входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польская сторона присоединилась к коалиции в сентябре и намерена усилить систему защиты радиолокационными комплексами P-18PL собственного производства.

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Эти радары, что имеют дальность действия 2000 километров, будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом. Но еще одним и, пожалуй, самым важным вопросом является разработка ракеты – ракеты, способной перехватить другую ракету. Это требует привлечения возможностей различных компаний и разных стран– пояснил заместитель министра обороны Польши.

Также участники переговоров планируют согласовать создание специализированного центра технического обслуживания ракет PAC-3 для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Напомним, что Дания предоставила Украине 645 миллионов евро военной помощи. По словам Владимира Зеленского, значительную часть средств направят на приобретение ударных дронов и беспилотников-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16, а также на программу PURL.