Никакой стратегической цели не достигнуто. Наступление захлебнулось. Враг несет колоссальные потери.

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Враг бежит, а Украину защищают все

Украина продолжает бороться, уничтожая каждый день сотни захватчиков. Большинство элитных частей врага разбиты, армия сдается в плен. Враг убегает, бросая сверхсовременную военную технику.

За это время война полноценна превратилась в Отечественную. Все от мала до велика встали на защиту Украины. Теперь мы переходим в новую фазу – затяжную войну, где ключевыми будут боевой дух, взаимоподдержка, международная помощь и экономика.

Последние действия наших международных партнеров существенно отразились на экономике врага. Очень скоро у них закончатся средства и ресурсы воссоздавать армию…

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Россия в изоляции

У россиян уже есть инфляция, их заблокировали от всего мира, они приближаются к дефолту… Украинцы наоборот – имеют колоссальную международную поддержку. Польша уже анонсировала план Маршала для Украины на сумму 100 миллиардов долларов.

Поэтому у нас больше шансов выиграть в этом соревновании. Но это игра в долгую… Однако мы выигрываем.

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