Даже вот этот, неполный, его неплохо доводить до сведения тех, кто еще не врубился, "чего натворил" их президент не только для чужих, но и для "родненьких".

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Кто "бросил" Россию

  • Apple Pay – частичный блок.
  • Apple – полный выход с рынка.
  • Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
  • Audi – выходят с рынка.
  • AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.
  • Amazon – полный блок всего ритейла.
  • Adobe – полный блок.
  • British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
  • BBC – отзыв лицензий на вещание.
  • BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
  • Bolt – выход с рынка.
  • Boeing – выход с рынка.
  • Chevrolet – выходят с рынка.
  • Cannes Festival – блок РФ делегации.
  • Cadillac – выходят с рынка.
  • Carlsberg – ограничение экспорта.
  • Cex Io – криптоплощадка банит российских юзеров.

Важно Почему русские оккупанты ведут себя как варвары

  • Cinema 4D – не работает приложение.
  • Coca Cola – выход с рынка.
  • Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
  • Disney – отмена всех фильмов.
  • Dell – выход с рынка.
  • Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.
  • DHL – выход с рынка.
  • Eurovision – дисквалификация.
  • Ericsson – выход с рынка.
  • Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.
  • Etsy – блок всех балансов на российских счетах.
  • Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ.
  • FedEx – полный запрет поставок.
  • Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
  • Ford – закрывает все магазины.
  • FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.
  • Google Pay – частичный блок.
  • Google Maps – блок инфо для РФ.
  • General Motors – останавливает экспорт.
  • HP – запрет ввоза.
  • Harley Davidson – прекращение поставок.
  • Instagram – блокировка пропаганды.
  • Intel – запрет поставки микрочипов.
  • Jaguar – выходят с рынка.
  • Jooble – удалили сервис и сделали заявление.
  • KUNA – выход с рынка.
  • Lenovo – выход с рынка.
  • LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.
  • MOK – отмена всех соревнований.
  • Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
  • Maersk – остановка поставок в/из РФ – прощай шмот с Aliexpress и ASOS.
  • Mercedes – выход из страны.
  • Megogo – удаление всех русских фильмов.
  • Metro – увольнение 10к сотрудников.
  • Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
  • Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
  • Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ.
  • NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.
  • NHL – полный блок для игроков из РФ.
  • Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.
  • Nike – закрывают все магазины.
  • Nintendo – запрет на покупки в рублях.
  • Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ.
  • OnlyFans – закрытие в стране.
  • Paysera – блокировка.
  • PayPal – заморозка счетов на вывод.
  • Paramount – блок кинопроката.
  • Parimatch – отозвали франшизу.
  • Play Station – невозможно совершить оплату.
  • Pornhub – запрет на доступ к контенту.
  • Porsche – выход из РФ.
  • Renault – выход с рынка.
  • Samsung pay – блокировка сервиса.
  • Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси.
  • Scania – выход из РФ.
  • SpaceX – поставка Starlink Украине.
  • Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
  • Spotify – невозможность оплаты подписки.
  • Sony – блок кинопроката.
  • Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.
  • TikTok – массовый бан агрессивных долбо*бов и так называемых СМИ.
  • Toyota – увольнение 2 600 сотрудников.
  • UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпром".
  • UPS – полный запрет поставок.
  • Universal pictures – блок кинопроката.
  • Visa – блокировка банков под санкциями.
  • Volvo – выходят из РФ.
  • Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже.
  • YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.
  • Warner Bros – отмена всего кинопроката.
  • Webmoney – запрет транзакций.
  • Wolkswagen – выходят из страны.
  • Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО.

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