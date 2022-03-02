Даже вот этот, неполный, его неплохо доводить до сведения тех, кто еще не врубился, "чего натворил" их президент не только для чужих, но и для "родненьких".

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Кто "бросил" Россию

Apple Pay – частичный блок.

Apple – полный выход с рынка.

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.

Audi – выходят с рынка.

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon – полный блок всего ритейла.

Adobe – полный блок.

British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.

BBC – отзыв лицензий на вещание.

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt – выход с рынка.

Boeing – выход с рынка.

Chevrolet – выходят с рынка.

Cannes Festival – блок РФ делегации.

Cadillac – выходят с рынка.

Carlsberg – ограничение экспорта.

Cex Io – криптоплощадка банит российских юзеров.

Важно Почему русские оккупанты ведут себя как варвары

Cinema 4D – не работает приложение.

Coca Cola – выход с рынка.

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".

Disney – отмена всех фильмов.

Dell – выход с рынка.

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL – выход с рынка.

Eurovision – дисквалификация.

Ericsson – выход с рынка.

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.

Etsy – блок всех балансов на российских счетах.

Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ.

FedEx – полный запрет поставок.

Formula 1 – отмена турнира в Сочи.

Ford – закрывает все магазины.

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.

Google Pay – частичный блок.

Google Maps – блок инфо для РФ.

General Motors – останавливает экспорт.

HP – запрет ввоза.

Harley Davidson – прекращение поставок.

Instagram – блокировка пропаганды.

Intel – запрет поставки микрочипов.

Jaguar – выходят с рынка.

Jooble – удалили сервис и сделали заявление.

KUNA – выход с рынка.

Lenovo – выход с рынка.

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.

MOK – отмена всех соревнований.

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk – остановка поставок в/из РФ – прощай шмот с Aliexpress и ASOS.

Mercedes – выход из страны.

Megogo – удаление всех русских фильмов.

Metro – увольнение 10к сотрудников.

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ.

NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.

NHL – полный блок для игроков из РФ.

Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.

Nike – закрывают все магазины.

Nintendo – запрет на покупки в рублях.

Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ.

OnlyFans – закрытие в стране.

Paysera – блокировка.

PayPal – заморозка счетов на вывод.

Paramount – блок кинопроката.

Parimatch – отозвали франшизу.

Play Station – невозможно совершить оплату.

Pornhub – запрет на доступ к контенту.

Porsche – выход из РФ.

Renault – выход с рынка.

Samsung pay – блокировка сервиса.

Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси.

Scania – выход из РФ.

SpaceX – поставка Starlink Украине.

Shell – разрыв контракта с "Газпромом".

Spotify – невозможность оплаты подписки.

Sony – блок кинопроката.

Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.

TikTok – массовый бан агрессивных долбо*бов и так называемых СМИ.

Toyota – увольнение 2 600 сотрудников.

UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпром".

UPS – полный запрет поставок.

Universal pictures – блок кинопроката.

Visa – блокировка банков под санкциями.

Volvo – выходят из РФ.

Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже.

YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.

Warner Bros – отмена всего кинопроката.

Webmoney – запрет транзакций.

Wolkswagen – выходят из страны.

Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО.

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