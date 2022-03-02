Даже вот этот, неполный, его неплохо доводить до сведения тех, кто еще не врубился, "чего натворил" их президент не только для чужих, но и для "родненьких".
Интересно Русских матерей ждут тысячи похоронок
Кто "бросил" Россию
- Apple Pay – частичный блок.
- Apple – полный выход с рынка.
- Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
- Audi – выходят с рынка.
- AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.
- Amazon – полный блок всего ритейла.
- Adobe – полный блок.
- British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
- BBC – отзыв лицензий на вещание.
- BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
- Bolt – выход с рынка.
- Boeing – выход с рынка.
- Chevrolet – выходят с рынка.
- Cannes Festival – блок РФ делегации.
- Cadillac – выходят с рынка.
- Carlsberg – ограничение экспорта.
- Cex Io – криптоплощадка банит российских юзеров.
Важно Почему русские оккупанты ведут себя как варвары
- Cinema 4D – не работает приложение.
- Coca Cola – выход с рынка.
- Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
- Disney – отмена всех фильмов.
- Dell – выход с рынка.
- Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.
- DHL – выход с рынка.
- Eurovision – дисквалификация.
- Ericsson – выход с рынка.
- Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.
- Etsy – блок всех балансов на российских счетах.
- Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ.
- FedEx – полный запрет поставок.
- Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
- Ford – закрывает все магазины.
- FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.
- Google Pay – частичный блок.
- Google Maps – блок инфо для РФ.
- General Motors – останавливает экспорт.
- HP – запрет ввоза.
- Harley Davidson – прекращение поставок.
- Instagram – блокировка пропаганды.
- Intel – запрет поставки микрочипов.
- Jaguar – выходят с рынка.
- Jooble – удалили сервис и сделали заявление.
- KUNA – выход с рынка.
- Lenovo – выход с рынка.
- LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.
- MOK – отмена всех соревнований.
- Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
- Maersk – остановка поставок в/из РФ – прощай шмот с Aliexpress и ASOS.
- Mercedes – выход из страны.
- Megogo – удаление всех русских фильмов.
- Metro – увольнение 10к сотрудников.
- Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
- Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
- Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ.
- NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.
- NHL – полный блок для игроков из РФ.
- Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.
- Nike – закрывают все магазины.
- Nintendo – запрет на покупки в рублях.
- Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ.
- OnlyFans – закрытие в стране.
- Paysera – блокировка.
- PayPal – заморозка счетов на вывод.
- Paramount – блок кинопроката.
- Parimatch – отозвали франшизу.
- Play Station – невозможно совершить оплату.
- Pornhub – запрет на доступ к контенту.
- Porsche – выход из РФ.
- Renault – выход с рынка.
- Samsung pay – блокировка сервиса.
- Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси.
- Scania – выход из РФ.
- SpaceX – поставка Starlink Украине.
- Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
- Spotify – невозможность оплаты подписки.
- Sony – блок кинопроката.
- Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.
- TikTok – массовый бан агрессивных долбо*бов и так называемых СМИ.
- Toyota – увольнение 2 600 сотрудников.
- UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпром".
- UPS – полный запрет поставок.
- Universal pictures – блок кинопроката.
- Visa – блокировка банков под санкциями.
- Volvo – выходят из РФ.
- Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже.
- YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.
- Warner Bros – отмена всего кинопроката.
- Webmoney – запрет транзакций.
- Wolkswagen – выходят из страны.
- Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО.
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